сегодня



DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»



У DON'a DOKKEN'a в недавней беседе спросили, будет ли группа продолжать выступать, несмотря на то, что заявляет о выпуске нового студийного альбома "Heaven Comes Down" как о последнем в карьере коллектива, на что он ответил:



«Мы будем продолжать гастролировать. Я дал много интервью. Я даю интервью, когда не нахожусь в разъездах, и говорю журналистам, что это наш последний альбом, и это правда, но мы не собираемся прекращать гастроли. В том смысле, что я ничего не могу с этим поделать.



Я надеюсь, что хирурга, который испортил мне жизнь, переедет автобус... Он реально испортил мне жизнь [он имеет в виду осложнения после операции, проведённой на шее и позвоночнике в ноябре 2019 года]. Прошёл год, прежде чем я смог поднять руку над головой... Так что я был в депрессии, конечно. Я вернулся домой. Я был на ходунках. Сейчас я хожу с тростью, и да, это было отстойно. Но суть в том, что я с удовольствием продолжу выступать с DOKKEN, но я не могу больше сочинять песни. Мне конец. Я упаковал своё пианино Steinway и отправил его в Лос-Анджелес, потому что моя дочь — концертирующая пианистка. Она была рада получить его. Но я не знаю, как я смогу сочинить ещё одну пластинку.



На днях я разговаривал с [гитаристом DOKKEN] Jon'ом Levin'ом. Я спросил: "Если этот альбом будет успешным, ты хочешь записать ещё один?" А он ответил: "Не знаю, смогу ли я это сделать". Я — автор, я — певец, как и в классическом составе DOKKEN. Я не хочу говорить гадости о своих старых ребятах из группы, но я был главным автором. Я написал хиты — "In My Dreams" и "It's Not Love", "Alone Again" и "The Hunter". Даже если вы посмотрите на выходные данные альбома, там будет написано: "Don Dokken, George Lynch, Jeff Pilson, Mick Brown", но они не сочиняли эти песни. В моём окружении все знают, что их написал я — гитарные партии и тексты. А те три парня проводили время в Orange County с унцией кокаина, пытаясь придумать хорошие песни. Вот почему я не мог сочинять с ними вместе, потому что я не принимаю наркотики. И никогда не принимал».







+0 -0



просмотров: 79