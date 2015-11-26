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DOKKEN завершили запись



Don Doken в рамках недавнего интервью рассказал о том, каков статус работы над новым альбомом DOKKEN:



«Мы только что закончили работу над нашим новым альбомом. Мы наконец-то закончили его, что было непросто, поскольку COVID, и все ребята жили в разных штатах, а я не мог играть на гитаре. Но, к счастью, когда мы записывали "Broken Bones", наш последний альбом, у нас с Jon'ом [Levin'ом, гитара] осталось 12 или 14 песен, и мы перебрали их, выбрали лучшие и написали несколько новых. Я достал ручку и бумагу, и мы писали в дороге и по Skype. Я никогда раньше не записывал альбом по Skype. Ты отправляешь трек басисту, он записывает его и отправляет обратно. Я посылаю трек BJ домой, и он записывает барабаны. Потом я сажусь на самолет из Санта-Фе, прилетаю в Лос-Анджелес и остаюсь у Jon'а на несколько дней. И мы просто записываем его. И тогда я перехожу в режим продюсера и пытаюсь придумать лучшие песни. В итоге мы очень довольны».



На вопрос о том, когда выйдет новый альбом DOKKEN, Don ответил:



«Ну, он выйдет на Silver Lining [музыкальном лейбле, принадлежащем Thomas'у Jensen'у, одному из основателей немецкого фестиваля Wacken Open Air]. И мы просто не знаем, что делать, потому что эта история с COVID — это как... Сейчас у них появился новый [вариант] — omicron, или как он там называется. Кажется, что каждый месяц появляется новый вариант, а мы должны были совершить европейское турне весной — около восьми стран — но там всё вышло из-под контроля, так что...»







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