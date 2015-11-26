Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AMORPHIS 24
*Новое видео LACRIMOSA 24
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 19
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 17
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



*

Dokken

*



10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

11 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 окт 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN

17 авг 2021 : 		 DOKKEN думают о бокс-сете

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

28 июн 2021 : 		 JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»

8 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

6 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»

30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

1 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»

27 июл 2020 : 		 Видео с текстом от DOKKEN

23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN

1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DOKKEN завершили запись



*
zoom
*
* *
Don Doken в рамках недавнего интервью рассказал о том, каков статус работы над новым альбомом DOKKEN:

«Мы только что закончили работу над нашим новым альбомом. Мы наконец-то закончили его, что было непросто, поскольку COVID, и все ребята жили в разных штатах, а я не мог играть на гитаре. Но, к счастью, когда мы записывали "Broken Bones", наш последний альбом, у нас с Jon'ом [Levin'ом, гитара] осталось 12 или 14 песен, и мы перебрали их, выбрали лучшие и написали несколько новых. Я достал ручку и бумагу, и мы писали в дороге и по Skype. Я никогда раньше не записывал альбом по Skype. Ты отправляешь трек басисту, он записывает его и отправляет обратно. Я посылаю трек BJ домой, и он записывает барабаны. Потом я сажусь на самолет из Санта-Фе, прилетаю в Лос-Анджелес и остаюсь у Jon'а на несколько дней. И мы просто записываем его. И тогда я перехожу в режим продюсера и пытаюсь придумать лучшие песни. В итоге мы очень довольны».

На вопрос о том, когда выйдет новый альбом DOKKEN, Don ответил:

«Ну, он выйдет на Silver Lining [музыкальном лейбле, принадлежащем Thomas'у Jensen'у, одному из основателей немецкого фестиваля Wacken Open Air]. И мы просто не знаем, что делать, потому что эта история с COVID — это как... Сейчас у них появился новый [вариант] — omicron, или как он там называется. Кажется, что каждый месяц появляется новый вариант, а мы должны были совершить европейское турне весной — около восьми стран — но там всё вышло из-под контроля, так что...»

DOKKEN Has



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Family Ghost


10 дек 2021, 14:13		Интересно, что они там записали, с учетом полностью отсутствующего вокала Дона


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 184

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом