2 ноя 2023



DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»



DON DOKKEN в недавнем интервью сообщил, что NETFLIX работает над фильмом о DOKKEN 1980-х, а режиссёром будет «тот же человек, что работал над "The Dirt"»:



«Это будет хороший фильм. Пару месяцев назад я приезжал к ним, и они хотели снять меня в "Whisky", где мы начинали. Они просто задавали мне вопросы: "Мы хотим знать..." Потому что сейчас так много говорят о Whisky [A Go Go] и Rainbow [в Западном Голливуде] и обо всём, что происходило, и люди не понимают, что THE DOORS были в своё время домашней группой в Whisky. И я тогда сказал: "Я попробую придумать какую-нибудь историю", потому что о Rainbow уже рассказывалось в "The Dirt" и на Netflix. И я попытался придумать то, чего люди ещё не слышали. И я сказал режиссёру: "Я на самом деле не должен говорить об этом, потому что было много разврата". То есть я рассказал ему историю о... В "Whisky" наверху только одна уборная и три гримёрки, и мы никогда не могли попасть в эту чёртову уборную, когда играли с VAN HALEN, потому что David Lee Roth сделал её своим временным секс-кабинетом. Когда дверь была закрыта, я говорил: "David, перестань, чувак. Здесь четыре парня, которым нужно в туалет". Он: "Я кончу через минуту"».







