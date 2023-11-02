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*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
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Dokken

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13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN
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|||| 2 ноя 2023

DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»



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DON DOKKEN в недавнем интервью сообщил, что NETFLIX работает над фильмом о DOKKEN 1980-х, а режиссёром будет «тот же человек, что работал над "The Dirt"»:

«Это будет хороший фильм. Пару месяцев назад я приезжал к ним, и они хотели снять меня в "Whisky", где мы начинали. Они просто задавали мне вопросы: "Мы хотим знать..." Потому что сейчас так много говорят о Whisky [A Go Go] и Rainbow [в Западном Голливуде] и обо всём, что происходило, и люди не понимают, что THE DOORS были в своё время домашней группой в Whisky. И я тогда сказал: "Я попробую придумать какую-нибудь историю", потому что о Rainbow уже рассказывалось в "The Dirt" и на Netflix. И я попытался придумать то, чего люди ещё не слышали. И я сказал режиссёру: "Я на самом деле не должен говорить об этом, потому что было много разврата". То есть я рассказал ему историю о... В "Whisky" наверху только одна уборная и три гримёрки, и мы никогда не могли попасть в эту чёртову уборную, когда играли с VAN HALEN, потому что David Lee Roth сделал её своим временным секс-кабинетом. Когда дверь была закрыта, я говорил: "David, перестань, чувак. Здесь четыре парня, которым нужно в туалет". Он: "Я кончу через минуту"».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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2 ноя 2023
Gustaff
Я не в теме. Группа настолько известна?
2 ноя 2023
Klawd Air
О как. Вот уж не думал, что об этой группе фильм снимут. Видимо, в Американии группа более успешна, нежели я всегда полагал.
2 ноя 2023
Gustaff
Klawd Air, аватарка из Full Throttle? Прикольно
2 ноя 2023
Klawd Air
Gustaff, ага. Охрененный квест.
2 ноя 2023
V
Vatican 666
Кроме крюгерской Дрим Уорриорз ничего у них и не помню. Как-то мимо пролетели они в своё время...как впрочем и мультиплатиновый Ван Хален (попсовый Джамп и дальше пустота).

просмотров: 217

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