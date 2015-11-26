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Dokken

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22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

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6 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»

30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

1 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»

27 июл 2020 : 		 Видео с текстом от DOKKEN

23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN

1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур
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|||| 17 авг 2021

DOKKEN думают о бокс-сете



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Jeff Pilson в недавнем интервью сообщил, что DOKKEN рассматривают вариант выпуска бокс-сета:

«Мы обсуждаем возможность выпуска бокс-сета в какой-то прекрасный день и добавления в него множества интересных бонусов.

Я имею в виду, что я бы с удовольствием записал еще одну пластинку DOKKEN. Сейчас Don занимается своей собственной версией группы и записывает альбом, поэтому мы не можем сейчас говорить о воссоединении группы. Может быть, никогда. Кто знает? Но как только он закончит с этим и мы снова обратимся к этой теме, я бы с удовольствием сделал еще один альбом. Я бы хотел, чтобы наше наследие... Я просто чувствую, что нам еще есть что сказать в музыкальном плане. Мы собрались вместе для воссоединения несколько лет назад и записали одну новую песню, и наша химия была такой же неповрежденной, как и всегда. Мы действительно чувствовали себя неизменными. Так что я уверен, что это есть, и если мы воспользуемся этим, то сможем записать отличный альбом.

"Так что то, что я хотел бы сделать для нашего наследия. Другое дело... Я чувствую, что музыка DOKKEN была недостаточно использована в социальной панораме музыки, так что, возможно, кто-то сможет сделать что-то подобное».

DOKKEN Is Planning Retrospective Box Set, Says JEFF PILSON





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