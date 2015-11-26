17 авг 2021



DOKKEN думают о бокс-сете



Jeff Pilson в недавнем интервью сообщил, что DOKKEN рассматривают вариант выпуска бокс-сета:



«Мы обсуждаем возможность выпуска бокс-сета в какой-то прекрасный день и добавления в него множества интересных бонусов.



Я имею в виду, что я бы с удовольствием записал еще одну пластинку DOKKEN. Сейчас Don занимается своей собственной версией группы и записывает альбом, поэтому мы не можем сейчас говорить о воссоединении группы. Может быть, никогда. Кто знает? Но как только он закончит с этим и мы снова обратимся к этой теме, я бы с удовольствием сделал еще один альбом. Я бы хотел, чтобы наше наследие... Я просто чувствую, что нам еще есть что сказать в музыкальном плане. Мы собрались вместе для воссоединения несколько лет назад и записали одну новую песню, и наша химия была такой же неповрежденной, как и всегда. Мы действительно чувствовали себя неизменными. Так что я уверен, что это есть, и если мы воспользуемся этим, то сможем записать отличный альбом.



"Так что то, что я хотел бы сделать для нашего наследия. Другое дело... Я чувствую, что музыка DOKKEN была недостаточно использована в социальной панораме музыки, так что, возможно, кто-то сможет сделать что-то подобное».







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