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JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»



JEFF PILSON в рамках недавней беседы коснулся темы реюниона DOKKEN в 2016 году и какие тогда царили настроения:



«На самом деле всё было на удивление благоприятно. И я думаю, что мы все шли к этому с небольшим трепетом, типа: "Уф, на что это будет похоже?" Потому что, честно говоря, было несколько неприятных споров, предшествовавших воссоединению — просто в процессе подготовки к нему; было много неприятного дерьма, которое имело место. Но когда мы собрались и начали репетировать и все такое, это было очень дружелюбно и весело, было много смеха. Да, атмосфера была гораздо спокойнее и приятнее, чем я ожидал, и это было действительно здорово».



Басист продолжил, что одной из его "любимых" вещей в японском туре было то, что "George и Don на самом деле очень позитивно общались —наблюдать за этим было очень приятно. Они немного раскрепостились, и это было здорово!»







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