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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
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Dokken

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20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

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26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

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10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся

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5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

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10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

11 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 окт 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN

17 авг 2021 : 		 DOKKEN думают о бокс-сете

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

28 июн 2021 : 		 JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»
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|||| 26 окт 2023

Новое видео группы DOKKEN



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"Over The Mountain", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Comes Down", выходящего 27 октября на Silver Lining Music.

Трек-лист:

01. Fugitive
02. Gypsy
03. Is It Me Or You?
04. Just Like A Rose
05. I'll Never Give Up
06. Saving Grace
07. Over The Mountain
08. I Remember
09. Lost In You
10. Santa Fe




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