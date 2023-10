26 окт 2023



Новое видео группы DOKKEN



"Over The Mountain", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Comes Down", выходящего 27 октября на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Fugitive

02. Gypsy

03. Is It Me Or You?

04. Just Like A Rose

05. I'll Never Give Up

06. Saving Grace

07. Over The Mountain

08. I Remember

09. Lost In You

10. Santa Fe







