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Dokken

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Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»



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В новом интервью для Laughingmonkeymusic фронтмен DOKKEN Don Dokken рассказал о трудностях с голосом, которые у него возникли с возрастом, и о проблемах, с которыми он сталкивается при попытке воспроизвести классический материал DOKKEN в живом исполнении:

«На меня было много жалоб. Я вижу фанатов, когда пою: "The kiss of..." [в песне "Kiss Of Death"] и пытаюсь взять эту си-бемоль над ля, эту суперсопрановую ноту, и не могу взять её, и я вижу, как люди говорят: "Эй, ты не попал в ноту". А я такой: "Чувак, я дал около трёх тысяч концертов. Это как мотор. Он изнашивается".

Когда тебе чуть за двадцать, ты не знаешь, будет ли у вас ещё одна пластинка, ещё один хит или что-то ещё. И я пел в высоком регистре. Я пытался копировать [Роба] Хэлфорда [JUDAS PRIEST] и подобные группы, и Клауса [Майне, SCORPIONS], поющего высоко, но когда ты в туре полтора года, даёшь четыреста концертов и выпускаешь пять альбомов, то потом начинаешь, как я, хрипеть просто от общения с окружающими. Такова действительность.

И я становлюсь старше. Мне 70, чувак. И некоторые из фанатов уходят... Мне говорили: "Дон должен бросить это. Он не может брать высокие ноты". А я отвечаю: "Посмотрим, как ты будешь брать высокие ноты, которые брал в 24 года. Давай. Валяй».

Don сказал, что даже если бы он пел идеально, как в 1983-м году, всё равно нашлись бы недоброжелатели:

«Моя дочь заходила на наш сайт, и у нас был открытый форум. Каждый мог сказать всё, что хотел. И один парень под ником Acorn, который не использовал своё настоящее имя, сделал комментарий: "Я был на пяти концертах DOKKEN этим летом, и Дон — отстой". А я ему говорю: "Тогда зачем ты ходил на пять концертов?" Моя дочь ему отвечала. И в конце концов мы его заблокировали. И я сказал: "Дорогая, ты должна помнить, что этот парень работает в Subway и весь день делает сэндвичи с тунцом, и у него есть новая штука под названием Интернет, он может зайти туда и написать всё что захочет", потому что я не соблюдал цензуру, "и это их способ привлечь внимание". А потом люди говорят: "Да пошёл ты" и "Я с тобой согласен"».

Don заявил, что он планирует «продолжать до тех пор, пока это не перестанет быть интересным», и у него есть специальное сообщение для тех поклонников DOKKEN, которые разочарованы тем, что он не может воспроизвести свой вокал сорокалетней давности:

«Если я не могу петь так, каким меня помнят, то просто не приходите на шоу. Никаких проблем».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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2 окт 2023
Kliops144
В этой новости прекрасно всё.
2 окт 2023
M
Mike Barlow
Если бы он просто не мог брать высокие ноты... Он же вообще петь не может. Ни в каком диапазоне регистре и тп.просто не может.
2 окт 2023
Aiming High
Mike Barlow, так ведь о твоем любимом Диркшнайдере все тоже самое можно сказать,однако ты его оправдываешь и наахваливаешь.Нехорошо как-то,двойные стандарты.
2 окт 2023
M
Mike Barlow
Aiming High, нет, Удо просто "уже не тот".
2 окт 2023
R
Rutger
Хороший пример, как древние роцхеры намертво приросли к ауре своей исключительности времен аналоговой эпохи, когда просыпались миллионерами и были надежно изолированы от "быдла из Subway".
Не способны они принять тот факт, что на эту ауру всем давно, справедливо и глубочайше насрать.
2 окт 2023
Aiming High
Все по делу сказал.
2 окт 2023
M
Mike Barlow
Понятно, что время работает против всех. Но кто-то сохранился хорошо, кто-то хуже, кто-то вообще не сохранился.
То есть Майне, Адамс, Дикинсон, Тейт или Хьюз это из разряда "а ничего, ещё могет!".
Хэлфорд или Удо "ну да, не тот уже, не тот".
Но Доккен или Винс Нил это просто "ааа, запретите им уже!!!"

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