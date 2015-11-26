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Dokken

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DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»



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DON DOKKEN в недавнем интервью коснулся темы ухода из группы барабанщика "Wild" Mick'а Brown'a, который покинул состав команды из-за проблем со здоровьем в прошлом году:

«Я помню день, когда он ушёл. Мы были в аэропорту. И мы знали, что он пытался бороться — колени болят, руки болят, локти болят, пальцы болят. И я помню, как он отвёл меня в сторону. У нас было только три выступления, а потом пара выходных. Мы стояли на улице перед аэропортом, и он сказал: "Слушай, чувак, я так больше не могу. Я просто не могу". И я спросил у него: "Ты несчастлив?" А он ответил: "Нет. Я просто физически не могу. С меня хватит. Я играю на барабанах уже 50 лет, с тех пор как мне исполнилось 10, и моё тело износилось. Спина болит".

Небольшие признаки этого были.. Мы выходили из самолета, брали с собой ручную кладь и шли к багажу, а "Wild" Mick шёл позади нас очень медленно и хромал. У него болят бедра, болят ноги. Он просто измотался — как футболист. Ты играешь в футбол, тебя бьют достаточно долго, и ты больше не можешь играть в футбол. И у Mick'a была самая тяжёлая работа во всей группе. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь стучал по грёбаным барабанам 50 лет и не получал травм. Так же, как Нил Пёрт в RUSH. Он ушёл на пенсию из-за всех своих физических проблем, потому что ты играешь на барабанах, и это надирает тебе задницу. Простой полёт повредил бы спину Mick'у и его бедра — это произошло бы просто из-за нахождения в самолёте. Ему было бы больно. Пару раз мне приходилось помогать ему вставать с места, потому что ему было просто очень больно».

На вопрос, что сейчас делает Brown, Dokken ответил:

«Честно говоря, я не разговаривал с ним с того дня, как он ушёл из группы. Мы дружим уже 40 лет. Он вышел из социальных сетей и закрыл все свои социальные сервисы, а также свой сайт. Я слышал, что через неделю после того, как он вернулся домой, он выставил свои барабаны на продажу, и я слышал, что он просто живёт в Аризоне, ездит на своем харлее и играет на PlayStation. Но он, вроде как, по какой-то причине, порвал со всеми. Я знаю, что он снял видео с Lynch'ем, Pilson'ом и Robert'ом Mason'ом в THE END MACHINE, и в нём он играет на барабанах. Но я заметил, что в клипе THE END MACHINE — я знаю Mick'a довольно неплохо, я видел его, — и он играет намного мягче, чем раньше. Но я не разговаривал с ним с того дня, как он покинул группу, что немного грустно, потому что я всегда считал нас по-настоящему хорошими друзьями. Мы выросли вместе... Mick видит в этом своё прошлое и просто хочет отпустить его».

DOKKEN





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