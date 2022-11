сегодня



Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой



27 января на BMG на пяти винилах или пяти CD выпустит бокс-сет DOKKEN "The Elektra Albums 1983-1987", включающий четыре альбома "Breaking The Chains", "Tooth And Nail", "Under Lock And Key" и "Back For The Attack".







