сегодня



Трейлер нового релиза DOKKEN



DOKKEN 28 августа на Silver Lining Music выпустили альбом-сборник "The Lost Songs: 1978-1981". В него вошли треки, которые были записаны на самом раннем этапе карьеры коллектива. За оформление отвечал Tokyo Hiro (MOTÖRHEAD, MOTLEY CRÜE), а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Step Into the Light



02. We're Going Wrong



03. Day After Day



04. Rainbows



05. Felony



06. No Answer



07. Back In The Streets



08. Hit And Run



09. Broken Heart



10. Liar



11. Prisoner



В записи принимали участие:



Don Dokken - vocals, guitar

Jon Levin - guitar

BJ Zampa - drums

Juan Croucier - bass

Greg Leon - guitar

Gary Holland - drums

Mick Brown - drums

George Lynch -guitar

Rustee Allen - bass

Bill Lordan - drums

Greg Pecka - drums



Трейлер к этому релизу доступен ниже.





































+0 -0



просмотров: 129