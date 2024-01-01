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Dokken

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GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»



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GEORGE LYNCH подверг критики утверждение Don'a Dokken'a о том, что тот единственный автор хитов группы:

«[Басист Jeff Pilson, барабанщик Mick Brown и я] написали почти все. Был момент, когда менеджер... С Don'ом всегда так. Он рассказывает, что все написал он. Это полная чушь. Мы с Jeff'ом, еще Don и Jeff написали несколько вещей, и Don написал кое-что, кое-что от себя, и еще некоторые значительные композиции, но основная часть материала была написана Jeff'ом и мной, и это чистая правда. И даже тексты, мелодии и названия были... Мы с Jeff'ом постоянно шутили. Знаете, есть такая штука, называется "Телегид", и я черпал заголовки и тексты песен, которые явно отталкивались от того, что было в "Телегиде". Так что вы можете сравнить многие из ранних записей — это были либо переработанные песни XCITER [группа George'a до DOKKEN], либо новые, написанные Jeff'ом и мной — иногда с помощью Mick'а — и уже в конце процесса мы сотрудничали с Don'ом. Но в 90% случаев материал был именно из этой серии. И названия были взяты из Телегида — это были фильмы.

На альбоме "Tooth And Nail" и последующих пластинках многие из них были — я особенно выделяю "Tooth And Nail"; я уверен, что в основном все названия были из телегида. 'Without Warning', 'Tooth And Nail', 'When Heaven Comes Down', 'Don't Close Your Eyes' — все это были фильмы. Я помню, как смотрел в телегид и видел названия этих фильмов — обычно это были какие-то старые ленты. [И я подумал] "О, это классное название. Мы назовем так песню". Так что в "Tooth And Nail" мы с Mick'ом и Jeff'ом сидели и просто обсуждали — "Tooth And Nail", отлично. "Бегаем по улицам и устраиваем драки". Глупый, б$$$ь, текст, но неважно. Это сработало. 'Не закрывай глаза, или я буду там'. Я помню, что у меня в голове был уже целый хук, мелодия и все остальное. И мы взяли ее за основу. Песню "When Heaven Comes Down" написал я. Я потратил целую ночь; я не мог сомкнуть глаз. А Jeff уехал домой. Мы работали в Анахайме в моей домашней студии. Я был очень недоволен этой песней и хотел ее закончить. И у меня появилась идея для "When Heaven Comes Down". "When Heaven Comes Down" — такой был фильм. И я просто украл у него название. Потом я придумал текст. А потом я спел все это в гармонайзер, на октаву ниже, так что получилось похоже на дьявола, с таким эхом... Я был очень горд этой идеей. Конечно, ее переделали и все такое, но... я не умею петь».




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