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*Немецкой BIG 4 быть! 42
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Dokken

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GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»



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GEORGE LYNCH в недавнем интервью рассказал об ощущениях, которые он испытал играя со своими бывшими коллегами:

«Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но сейчас это все еще в силе, и мы продолжаем работу. Ничто не вечно - и я с этим согласен. Я всегда думал, что это будет удачная пара групп [DOKKEN и LYNCH MOB], просто потому что у них есть история, есть конкуренция, а мы, в конце концов, просто развлекаемся. Поэтому мы выходим на сцену, и в этом есть своя история, и люди заинтересованы в этой истории. Это человеческая история.

И потом, если говорить о гитаристах, то есть возможность соревноваться на гитарах, что гитаристы делают с удовольствием - это здорово. [Нынешний гитарист DOKKEN] Jon [Levin] — потрясающий гитарист, и он играет мои вещи лучше, чем я когда-либо мог бы их сыграть. Мы открываем шоу, потом выходят DOKKEN и делают свое дело. А потом выхожу я, и люди задаются вопросом: о, мы с Don [Dokken, фронтмен DOKKEN] собираемся подраться или обняться? А потом в конце мы просто обнимаемся, и все прекрасно провели время, и это было здорово».

Отметив, что фанаты DOKKEN наверняка являются поклонниками LYNCH MOB и наоборот, George добавил:

«[LYNCH MOB] играют большое количество песен DOKKEN. Очевидно, что львиную долю этого материала написал я вместе с Jeff [Pilson, бывшим басистом DOKKEN]. Это моя музыка, я выхожу на сцену и играю ее, и для меня это совершенно естественно. Неважно, DOKKEN это или LYNCH MOB. Но когда мы играем с DOKKEN, мы не можем этого делать, потому что это их музыка».

Далее он признался, что ему все еще трудно настроиться на то, чтобы сыграть пару песен с DOKKEN, несмотря на то, что он больше не является участником группы.

«Единственное, что немного странно, так это то, что когда я сижу в гримерке, у меня есть полтора часа, которые я должен прождать между тем, как LYNCH MOB закончили, и тем, как DOKKEN вынесли оборудование на сцену, провели проверку, а затем они вышли и исполнили свое вступление "Without Warning", которое я написал. И это я играю на этом вступлении. И я как будто слушаю себя, то, что я написал, что я играю в физическом смысле. А потом они выходят и играют все те песни, которые я написал, и... это просто... я должен работать над тем, чтобы это меня не беспокоило. Я должен обязательно погрузиться в свой дзен, чтобы убедиться, что я не становлюсь... что это не является для меня проблемой».




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