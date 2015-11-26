GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно
В рамках недавнего интервью с MisplacedStraws.com GEORGE LYNCH ответил на вопрос, обсуждались ли новые концерты DOKKEN:
«Я недавно говорил с Don'ом, и мы сошлись на том, что это возможно — но только в том случае, если реюнион будет сделан как нужно, ответственно и с нужной подготовкой, репетициями, и совсем не так, как это было в прошлый раз».
Он также заметил, что очевидным выбором на место барабанщик будет брат "Wild" Mick'a Brown'a Steve, который сейчас задействован в THE END MACHINE.
AlexTronenko
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