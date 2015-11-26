Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 28
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 27
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 27
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 24
*HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом 22
[= ||| все новости группы



*

Dokken

*



30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

1 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»

27 июл 2020 : 		 Видео с текстом от DOKKEN

23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN

1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур

14 окт 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

18 сен 2019 : 		 DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике

28 авг 2019 : 		 GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN

22 июл 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 июн 2019 : 		 GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN

7 май 2019 : 		 DOKKEN выступили без своего барабанщика

24 фев 2019 : 		 GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью с MisplacedStraws.com GEORGE LYNCH ответил на вопрос, обсуждались ли новые концерты DOKKEN:

«Я недавно говорил с Don'ом, и мы сошлись на том, что это возможно — но только в том случае, если реюнион будет сделан как нужно, ответственно и с нужной подготовкой, репетициями, и совсем не так, как это было в прошлый раз».

Он также заметил, что очевидным выбором на место барабанщик будет брат "Wild" Mick'a Brown'a Steve, который сейчас задействован в THE END MACHINE.

GEORGE LYNCH And DON DOKKEN Are








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


30 мар 2021, 12:21		«Я недавно говорил с Don'ом, и мы сошлись на том, что это возможно — но только в том случае, если реюнион будет сделан как нужно, ответственно и с нужной суммой в контракте и совсем не с той суммой что была в прошлый раз»


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 304

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом