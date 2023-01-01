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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Dokken

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3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

9 авг 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

6 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»

26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

8 июн 2023 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»

10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся

11 дек 2022 : 		 Рождественский трек от басиста DOKKEN

23 ноя 2022 : 		 Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой

13 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

22 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

21 дек 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

11 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 окт 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN

17 авг 2021 : 		 DOKKEN думают о бокс-сете

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
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Видео с выступления DOKKEN



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Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось 17 ноября в The Showroom, Golden Nugget, Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже.




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