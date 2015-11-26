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Dokken

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GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»



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В рамках недавнего разговора с MetalTalk George Lynch вспомнил об участии DOKKEN в туре 1988 года "Monsters Of Rock" с VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME:

«Это была вершина, не так ли? Это был последний большой тур в этом стиле на таких огромных площадках, думаю, точно был последний тур такого плана. Так что это был вроде как конец эпохи. Никто не знал об этом в то время. И мы были неуместны в этом списке. Для нас это было хорошо, мы были в списке выше METALLICA, тогда они ещё не стали суперзвёздами. У нас была одна и та же менеджмент-компания [Q Prime], так что нам очень повезло получить это место.

Но одного решения менеджмента я так никогда и не понимал: они собрали нас на встречу прямо перед турне и сказали, что Don [Dokken, вокалист DOKKEN] собирается распустить команду и просто хочет нас нанять как сессионных участников. Если мы не согласимся, то он просто нас вышвырнет, а имя оставит за собой. [И это было сказано] до начала тура — буквально за несколько дней до его начала.

Я работал — или, по крайней мере, потом работал — из чувства преданности и выполнял миссию. Мы создали это дело как семья, как друзья, как группа братьев. И на самом деле это была борьба между Don'ом и мной. Он был сам за себя и использовал людей как мог. Я не буду говорить об этом в уничижительном смысле. Я не говорю, что это плохо, потому что мы преуспели благодаря ему и этому менталитету — тому, как он смотрит на мир, и как он работает. Он способен делать то, что я лично не мог делать или не смог бы с этим жить. В лучшую или в худшую сторону — я не знаю, хорошо это или плохо — я тоже не могу сказать — но мы извлекли из этого пользу. Но это был и обоюдоострый меч, и он работал против нас в том смысле, что мы делили всё поровну, все мы работали упорно и в меру своих возможностей, и все мы внесли свой вклад, поймали волну и шли к успеху, но... У нас было ощущение, что мы всё сделали вместе, и этого достаточно, чтобы обойти всех и вся. И тут Don видит афиши и с помощью менеджеров решает, что хочет всё это сделать под себя. Потому что мы тогда были готовы к пересмотру нашего контракта. Именно такой карьеры ты и хочешь. Ты удваиваешь продажи каждым новым альбомом три раза кряду, контракт заканчивается, и ты думаешь, что уже как король, ведь контракт нужно пересматривать.

Когда ты пересматриваешь контракт, ты ведёшь переговоры с позиции силы. И теперь ты MÖTLEY CRÜE, теперь ты VAN HALEN, теперь ты настроен на жизнь. И мы все шли к этому, мы все работали для этого, и мы все это заслужили, мы должны были все вместе оказаться в лучшем месте, но Don воспринял всё иначе: "А возьму-ка я всё под себя и просто кину остальных". И я должен был выходить на сцену, зная об этом каждый вечер. Это угнетало меня, я подсел на наркотики и алкоголь и просто плыл по течению. Я был в серьёзной депрессии. У меня было несколько хороших шоу, но, возможно, я просто притворялся, потому что по факту был совершенно опустошён. Ты всё делал ради этого, а теперь ты всего лишь и должен, что выходить и притворяться? Я отдавался этому всей душой, и тут такое, так что для меня это было очень трудно. Это вгоняло меня в депрессию. И единственным способом справиться с этим для меня были наркотики и алкоголь».

GEORGE LYNCH Says He Was





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