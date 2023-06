сегодня



Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»



"Wild" Mick Brown в интервью "Rimshots With Sean" рассказал о своём решении уйти из DOKKEN:



«Прошло около четырёх с половиной лет [с тех пор как я в последний раз играл с DOKKEN]. Мне было 63 года [на тот момент]. Моё тело начало болеть от игры на барабанах. Я очень уставал, и мне было очень трудно перемещаться по аэропортам. Я до сих пор испытываю сильную боль — боль в плече, боль в суставах пальцев, которая сейчас утихла, кроме той части, что касается ходьбы. И мне не приходила в голову мысль остановиться. Несмотря на то, что я сказал Don'у [Dokken, лидеру DOKKEN]: "Я должен перестать заниматься этим. Я больше не могу". И он немедленно ответил: "Вау. Я удивлён, что ты вообще смог так далеко пройти с таким отношением к себе".



Я бы не остановился, если бы не испытывал боль. Но боль была, и она становилась для меня слишком сильной. И путешествия — послушайте, после 40 лет путешествий с такой скоростью [смеётся], последнее, что я хотел делать, это ехать в другой аэропорт или сидеть в фургоне, едущем в отель, или в туровом автобусе. С меня было достаточно. Поэтому я позволил высшим силам сказать: "Хорошо. Тебе хватит". И я следовал дальше. Всё, что мне нравилось в этом деле, всё равно исчезло. Например, на пластинках Don уже не использовал меня — на последней паре пластинок. А я говорил: "Я барабанщик в группе. Ты не собираешься?" Потому что перелёт для меня стоит ему денег; всё превратилось в обузу, плюс становилось просто работой, однако я думал: "Пусть так, но это всё ещё хорошая работа".



Мне нравилась творческая часть процесса. Например, когда Jeff [Pilson, бывший басист DOKKEN] и George [Lynch, бывший гитарист DOKKEN] сочиняли песню, передавали её Don'у и показывали ему, что у нас есть, это приносило настоящее удовлетворение. Но этого больше не было. Не стало моего роуди. Мне приходилось каждый день настраивать разные барабанные установки. И вот так круг и замкнулся, я делал это в 14 лет, мне 63, и я вновь этим занимаюсь. Я про себя подумал: "Я снова стал 14-летним, только на самом деле я очень стар. Я должен настраивать эти барабаны? Да пошло оно всё".



Так что я просто решил прекратить играть. И вот что я вам скажу: это был лучший вариант... После всего этого я по-настоящему открыл для себя жизнь, потому что я делал это не для того, чтобы что-то доказать, и у меня появился шанс посмотреть на себя в зеркало и сказать: "Кто я?" А теперь у меня есть группа замечательных друзей в одном и том же месте, и я могу наслаждаться жизнью.



У меня больше нет амбиций, и я никогда не был амбициозен ни в чём, кроме музыки. Я зарабатываю достаточно денег, чтобы ничего не делать. И знаете что? Я ничего не делаю. Я езжу на своём чоппере... Вот это и есть моя страсть. Я много сплю. И у меня нет ничего, что я должен делать, — кроме как наслаждаться моими друзьями в течение сегодняшнего дня. Вот такие дела. На этом я и держусь. Невозможно быть ещё более счастливым».



Затем он сказал, что чувствует себя в высшей степени удовлетворённым, несмотря на то, что больше не зарабатывает на жизнь музыкой:



«Я хочу, чтобы все знали: я просто провожу лучшее время в своей жизни. Но я всегда так делал. Однако это так же хорошо.



Я не притрагивался к барабанным палочкам в течение двух лет. С тех пор как я ушёл на пенсию, я сыграл два раза "Highway To Hell", три "Rock And Roll". И мой друг Бобби заставляет меня играть с его группой... мы играем "River Of Love" группы LYNCH MOB. Так что я сыграл шесть песен за четыре с половиной года. Но я закончил. Я сделал всё... Я сделал всё, что хотел сделать: в десять раз больше, чем я думал. В буквальном смысле. И Боже, я смог вырваться, и я вспоминаю об этом сейчас, я так этому благодарен. Иногда я буквально плачу от радости и просто думаю: "Вау, я смог это сделать!"»







