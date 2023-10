сегодня



DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»



DON DOKKEN в недавнем интервью размышлял о годах становления группы, особенно о 1982 годе, когда гитарист George Lynch покинул DOKKEN, чтобы работать с Ozzy Osbourne'ом:



«В то время когда из группы ушёл George, со мной остался Mick [Brown, тогдашний барабанщик DOKKEN]. У нас с ним была совместная квартира. Он остался в DOKKEN, а я продолжал бороться, бороться и бороться, чтобы получить контракт на запись. На нашем последнем концерте в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния] на гитаре играл Warren DeMartini. Warren очень недолго выступал с DOKKEN. И на нас положили глаз пять звукозаписывающих компаний.



Я помню, как стоял в Whisky на сцене, смотрел на публику и вдруг увидел George'a. "Какого чёрта он здесь делает?" Я думал, он в группе Ozzy. Потому что все говорили, что он будет участником Ozzy. И они полетели с ним в Англию. Он должен был стать его гитаристом. И вот мы играем. Я очень счастлив. Warren'у было лет 18 или 19. Мы отлично ладили. И тут я вижу в зрительном зале его и думаю: "Какого чёрта он здесь делает?". А он отозвал Warren'a в сторону и сказал: "Ты не сможешь быть в DOKKEN. Don просто *удак, чувак. Все это знают. Ты не должен доверять ему. Don просто нацист. Он будет всё контролировать и всё отнимать". А я подумал: "Ну и хрен с вами". Так Warren перешёл в RATT. Потому что их EP — я не помню его названия, "Out Of The Cellar" или как он там назывался — выстрелил. А потом Juan Croucier [бывший басист DOKKEN и RATT] сказал мне, и вы можете спросить его, если когда-нибудь возьмёте у него интервью: "Я не могу играть с George'ом. Просто не могу. Он слишком капризный". Так ушёл Juan. Потом ушёл и Warren. Мне пришлось взять Jeff'a [Pilson'a] в качестве басиста, найти нового гитариста. Мы только отправились в турне BLUE ÖYSTER CULT с Aldo Nova, где мы выступали в течение 30 минут. И тогда же в группу вернулся George, потому что ему больше некуда было идти. Такова история DOKKEN.



Вспоминая прошлое, я совершенно ничего не имею против George'а. Мы прекрасно ладим, но если бы я смог удержать Warren'а в группе, мы, вероятно, добились бы успеха гораздо быстрее».



На вопрос ведущего, считает ли он, что с Warren'ом вместо George'a всё было бы намного иначе, Don ответил:



«Да, чёрт возьми. Потому что все, что мы делали в студии [с George'ем], было борьбой... С Warren'ом было легко и непринуждённо. Мы тратили час на соло с ним, оно было потрясающим, и мы заканчивали. С George'ем мы отправились в студию, чтобы сделать "Tooth And Nail". У нас есть 32-дорожечная звукозаписывающая консоль. Я приходил в студию в полночь, потому что он не хотел, чтобы я находился в студии, пока записывается. Поэтому все они уходили в 10 часов и отправлялись в Rainbow Bar & Grill, чтобы найти девчонок и кокс. Так что я тайком пробрался в студию к продюсеру Michael'y Wagener'y, и там было 14–15 треков с соло. Я подумал: "Ни хрена себе". И мне пришлось буквально выбирать куски соло, которые были связными, и мы их вырезали. Потому что George — вольный гитарист, я бы так его назвал — он берёт гитару и играет. Нет никакой структуры. Нет начала. Нет конца. Нет середины. Он играет именно так. Поэтому я приходил в студию, отбирал все записи: "Это очень удачная позиция. Это хорошая позиция. Это хорошая точка. Это хороший вариант". И мы всё комбинировали. А потом я возвращался домой в пять утра. И я сказал тогда Michael'y Wagener'y: "Что бы ты ни делал, не говори George'y, что я тебе помогал. [Смеётся] Потому что он будет в бешенстве"».



Когда ведущий заметил, что George не хотел, чтобы Don контролировал ситуацию, он уточнил:



«Я не считаю, что это "контроль", это просто вклад. Я гитарист, я соло-гитарист. Я говорю: "Это соло не имеет ничего общего с этой песней, этот трек не имеет ничего общего с этой песней. Этот трек не имеет никакого отношения к этой песне". Так что я должен был всё скомпоновать, чтобы это сочеталось с композицией.



На мой взгляд, это замечательно, что он постоянно стремился к экспериментам и делал что-то необычное. Он пытался раскрыть свои музыкальные способности, и я уважаю его за это. Но это был настоящий кошмар».







+2 -1



просмотров: 315