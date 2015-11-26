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Dokken

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1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур

14 окт 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

18 сен 2019 : 		 DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике

28 авг 2019 : 		 GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN

22 июл 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 июн 2019 : 		 GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN

7 май 2019 : 		 DOKKEN выступили без своего барабанщика

24 фев 2019 : 		 GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN

11 окт 2018 : 		 DOKKEN выпустят новый альбом весной

10 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

21 мар 2018 : 		 Новое видео DOKKEN

2 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD DOKKEN

7 фев 2018 : 		 Обложка нового релиза DOKKEN

2 фев 2018 : 		 Don DOKKEN о новой песне DOKKEN

29 янв 2018 : 		 DON DOKKEN и GEORGE LYNCH исполнили DOKKEN

21 дек 2017 : 		 DOKKEN сняли видео

8 ноя 2017 : 		 DOKKEN о новом альбоме DOKKEN

6 ноя 2017 : 		 DOKKEN дебютировали с новым гитаристом
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DOKKEN написали песню про Трампа



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Лидер DOKKEN Don Dokken в недавнем интервью рассказал о тематике песен из нового альбома:

«Мы почти наполовину закончили запись, и многие мои тексты посвящены тому, что происходит сейчас. Независимо от того, являетесь вы фанатом Трампа или нет, я вижу в нем небольшое помешательство и попытку захватить планету, поэтому я написал о нем песню под названием "Hail To The King". У него королевский менталитет.

Я вовсе не являюсь человеком, сильно завязанным на политику, — я не занимаюсь ей, но когда видишь безумство правительства и человека, ежедневно увольняющего своих людей, например, генерального прокурора и обвинителя, это странно (смеется). Я написал лукавую песню о человеке, который управляет страной и чувствует, что у него нет ни ограничений, ни правил. Что он может делать все, что захочет, как король. А еще одну тему я посвятил безумству нынешних демонстраций.

Люди имеют право выступать и протестовать против ситуации с Джорджем Флойдом, но по итогу там собрались такие люди, которые используют все это как возможность грабить и мародерствовать. Им плевать на Джорджа Флойда; они просто хотят пойти туда с молотками и выломать окна, чтобы украсть телевизоры, поэтому я написал песню под названием "Rampage". Это бандиты, гангстеры и жулики, которые хотят воспользоваться ситуацией, в то время как полиция делает все возможное, чтобы держать толпу под контролем».

DOKKEN



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