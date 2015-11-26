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DOKKEN написали песню про Трампа



Лидер DOKKEN Don Dokken в недавнем интервью рассказал о тематике песен из нового альбома:



«Мы почти наполовину закончили запись, и многие мои тексты посвящены тому, что происходит сейчас. Независимо от того, являетесь вы фанатом Трампа или нет, я вижу в нем небольшое помешательство и попытку захватить планету, поэтому я написал о нем песню под названием "Hail To The King". У него королевский менталитет.



Я вовсе не являюсь человеком, сильно завязанным на политику, — я не занимаюсь ей, но когда видишь безумство правительства и человека, ежедневно увольняющего своих людей, например, генерального прокурора и обвинителя, это странно (смеется). Я написал лукавую песню о человеке, который управляет страной и чувствует, что у него нет ни ограничений, ни правил. Что он может делать все, что захочет, как король. А еще одну тему я посвятил безумству нынешних демонстраций.



Люди имеют право выступать и протестовать против ситуации с Джорджем Флойдом, но по итогу там собрались такие люди, которые используют все это как возможность грабить и мародерствовать. Им плевать на Джорджа Флойда; они просто хотят пойти туда с молотками и выломать окна, чтобы украсть телевизоры, поэтому я написал песню под названием "Rampage". Это бандиты, гангстеры и жулики, которые хотят воспользоваться ситуацией, в то время как полиция делает все возможное, чтобы держать толпу под контролем».







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