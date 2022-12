сегодня



Рождественский трек от басиста DOKKEN



Группа SAMURAI CAB COMPANY, в состав которой входят Chris McCarvill (DOKKEN), Tony Mei и Chuck Beckman, выпустила видео на собственное прочтение рождественской классики "It's The Most Wonderful Time Of The Year".







