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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 34
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Dokken

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26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

8 июн 2023 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»

10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся

11 дек 2022 : 		 Рождественский трек от басиста DOKKEN

23 ноя 2022 : 		 Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой

13 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

22 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

21 дек 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

11 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 окт 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN

17 авг 2021 : 		 DOKKEN думают о бокс-сете

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

28 июн 2021 : 		 JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»

8 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

6 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»

30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN
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|||| 26 июн 2023

Новый альбом DOKKEN выйдет осенью



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DOKKEN сообщили, что завершили съемки клипа на первый сингл из нового альбома, получившего название "Heaven Comes Down", релиз которого намечен на сентябрь.






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