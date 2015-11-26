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Dokken

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GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN



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Лидер DOKKEN Don Dokken в недавнем разговоре сообщил, что ради выступления на фестивале M3 Rock группа может воссоединиться с George'ем Lynch'ем.

«Мы уже ездили в реюнион-турне и можем в будущем давать подобные концерты в оригинальном составе, с George'ем — один концерт. Мы, быть может, так сыграем на M3».



DOKKEN Will




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