Новое видео OUTLANDERS



"1971", новое видео проекта OUTLANDERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, вышедшего в этом году:



"Outlanders" (Feat. Walter Giardino)

"Closer To The Sky" (Feat. Trevor Rabin of YES)

"The Cruellest Goodbye" (Feat. Al DiMeola)

"World In My Eyes" (Feat. Vernon Reid of Living Colour)

"Mystique Voyage" (Feat Steve Rothery

"The Sleeping Indian" (Feat. Joe Satriani and Nkoye Zifah)

"Land Of Sea And Sun" (Feat. Marty Friedman)

"1971" (Feat. Walter Giardino)

"We Own This Sky" (Feat. Ron "Bumblefoot" Thal)

"Never Too Far" (Feat. Mike Oldfield)

"Echoes" (Feat. Jennifer Batten)

"A Peaceful Place (Return To Oasis)" (Feat. Walter Giardino)







