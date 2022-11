сегодня



Вскрытие от TARJA TURUNEN



TARJA TURUNEN опубликовала видео, в котором демонстрирует содержимое различных версий сборника лучших композиций Living The Dream, релиз которого намечен на второе декабря:



CD1 / LP1+2



01. Eye Of The Storm (brand new song)

02. I Walk Alone (single version)

03. Die Alive (alternative version)

04. Enough

05. Falling Awake (feat. Jason Hook)

06. Until My Last Breath (single version)

07. I Feel Immortal (radio remix)

08. Victim Of A Ritual

09. 500 Letters

10. Never Enough

11. Innocence (radio edit)

12. Demons In You (feat. Alissa White-Gluz)

13. Diva

14. Dead Promises (feat. Björn "Speed" Strid)

15. Tears In Rain

16. You And I (band version)



CD2 / Picture Disc 3+4



01. Oasis

02. Sing For Me

03. Anteroom Of Death (edit version)

04. In For A Kill

05. Naiad

06. Crimson Deep

07. Mystique Voyage

08. Deliverance

09. Into The Sun

10. Eagle Eye (feat. Chad Smith)

11. Too Many

12. Love To Hate

13. Shadow Play



CD3:



01. Rukous, Op. 40 : N°2

02. Oi, Kiitos Sa Luojani Armollinen

03. Ave Maria (Camille Saint-Saëns)

04. Ave Maria (Giulio Caccini)

05. Ave Maria (Tarja Turunen)

06. Walking In The Air

07. You Would Have Loved This

08. O Come, O Come Emmanuel

09. Together

10. O Tannenbaum

11. What Child Is This

12. Varpunen Jouluaamuna

13. Heinillä Härkien

14. En Etsi Valtaa Loistoa

15. Witch-Hunt

16. You Take My Breath Away

17. I Feel Pretty

18. The Cruellest Goodbye

19. World in My Eyes



Blu-ray:



01. Mystique Voyage

02. 500 Letters

03. Naiad

04. Diva

05. You And I

06. Love To Hate

07. Demons In You

08. Never Enough

09. Falling Awake

10. I Feel Immortal

11. I Walk Alone

12. Victim Of Ritual

13. Innocence

14. Die Alive

15. Tears In Rain

16. Dead Promises

17. Until My Last Breath

18. Shadow Play







