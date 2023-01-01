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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
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Tarja Turunen

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7 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN исполняет GARY MOORE

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11 дек 2022 : 		 Награды TARJA TURUNEN

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|||| 7 авг 2023

TARJA TURUNEN исполняет GARY MOORE



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TARJA TURUNEN в ходе выступления третьего августа в Olavinlinna исполнила кавер-версию хита GARY MOORE "Over The Hills And Far Away" — видео доступно ниже.

TARJA TURUNEN Performs GARY MOORE Classic "Over The Hills And Far Away" In Finland; Chaoszine Video Streaming




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