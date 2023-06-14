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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Tarja Turunen

*



14 июн 2023 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA

21 май 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

30 апр 2023 : 		 Новая композиция OUTLANDERS

10 апр 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступят вместе

25 мар 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

5 мар 2023 : 		 Новая композиция OUTLANDERS

15 янв 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

11 дек 2022 : 		 Награды TARJA TURUNEN

28 ноя 2022 : 		 TARJA TURUNEN о развитии

25 ноя 2022 : 		 Вскрытие от TARJA TURUNEN

8 ноя 2022 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

21 окт 2022 : 		 Новая песня TARJA TURUNEN

26 авг 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

29 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле OUTLANDERS

17 июн 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

22 апр 2022 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS

27 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии

18 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH

28 фев 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от OUTLANDERS

3 фев 2022 : 		 Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS

8 янв 2022 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS
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Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA



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11 августа на earMUSIC состоится выпуск нового концертного релиза TARJA, Rocking Heels: Live At Metal Church, запись которого проходила в Wacken Church в 2016 году. Фрагмент из этого релиза, кавер-версия хита LINKIN PARK "Numb," доступен ниже.

TARJA To Release Rocking Heels: Live At Metal Church In August; Single / Video For Cover Of LINKIN PARK's "Numb" Out Now




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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14 июн 2023
N
Nihel
Совсем бабка гикнулась н старости лет. Дайте ей срочно по жопе и отправьте на кухню печь пирожки. Ну или на крайний случай порешейте того продюссера которому пришло в голову произвести на свет это.
14 июн 2023
Lord Iscariah
Хуета. Обосрать своим унынием пиздатую песню это конечно надо постараться.
14 июн 2023
G
GlowoErzum
Судя по лицу, ей свой голос тоже не нравится.
14 июн 2023
Corpsegrinder04
Ник Холмс на рояле сыграл пизже, чем мамка спела.
14 июн 2023
for example
Ну это прям какое-то говнарское комбо

просмотров: 667

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