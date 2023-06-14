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Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA



11 августа на earMUSIC состоится выпуск нового концертного релиза TARJA, Rocking Heels: Live At Metal Church, запись которого проходила в Wacken Church в 2016 году. Фрагмент из этого релиза, кавер-версия хита LINKIN PARK "Numb," доступен ниже.







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