29 ноя 2023



Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!



TARJA TURUNEN в интервью "Drinks With Johnny" поговорила о сложностях жизни в северных странах, и, в частности, Финляндии:



«В этой стране очень трудно жить. Я серьезно — все скандинавские страны очень суровые. Климат очень требователен.



Окружающая среда — это всё для нас. В целом это вдохновляющая среда для музыкантов, о которой можно писать песни, и все такое, но это тяжелое, тяжелое место для жизни. Тем более что я вообще такое странное существо, что мне очень нужен свет. Я начала чувствовать важность света в моей жизни. Мне не обязательно нужно солнце и тепло, но свет, чтобы просыпаться по утрам. [Зимой] там кромешная тьма. Начинаешь день — темно как ночью. Заканчиваешь день — и ни разу за день не видел света. Через некоторое время это даст о себе знать.



Сейчас, во время всех рождественских туров, которые я провожу, я всегда гораздо больше устаю из-за недостатка света. Серьезно. Это так. И мне нужно — мне действительно нужно напоминать себе, что нужно хотя бы подышать свежим воздухом, выйти на улицу и немного прогуляться или пробежаться, если погода позволяет, и позаботиться о себе, потому что тело работает, если работает разум. Тело работает, когда работает разум».







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