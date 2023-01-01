Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 19
*Стриминг для рокеров и металлистов 19
*Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си... 15
*MEGADETH смогут и без Kiko 15
*ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для... 15
*GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефон... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 19
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



29 ноя 2023 : 		 Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!

28 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим

21 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

20 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

19 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

18 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

16 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

15 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

12 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

11 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

10 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

10 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN: «Время в NIGHTWISH подготовило меня к сольной карьере»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

3 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

1 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

6 сен 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в JOE SATRIANI

1 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

30 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в RAMMSTEIN

24 авг 2023 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

21 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH

15 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в AVENGED SEVENFOLD

12 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в SLIPKNOT

7 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN исполняет GARY MOORE

28 июл 2023 : 		 Кавер-версия METALLICA от TARJA

24 июл 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

9 июл 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS
Показать далее
| - |

|||| 29 ноя 2023

Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!



zoom
TARJA TURUNEN в интервью "Drinks With Johnny" поговорила о сложностях жизни в северных странах, и, в частности, Финляндии:

«В этой стране очень трудно жить. Я серьезно — все скандинавские страны очень суровые. Климат очень требователен.

Окружающая среда — это всё для нас. В целом это вдохновляющая среда для музыкантов, о которой можно писать песни, и все такое, но это тяжелое, тяжелое место для жизни. Тем более что я вообще такое странное существо, что мне очень нужен свет. Я начала чувствовать важность света в моей жизни. Мне не обязательно нужно солнце и тепло, но свет, чтобы просыпаться по утрам. [Зимой] там кромешная тьма. Начинаешь день — темно как ночью. Заканчиваешь день — и ни разу за день не видел света. Через некоторое время это даст о себе знать.

Сейчас, во время всех рождественских туров, которые я провожу, я всегда гораздо больше устаю из-за недостатка света. Серьезно. Это так. И мне нужно — мне действительно нужно напоминать себе, что нужно хотя бы подышать свежим воздухом, выйти на улицу и немного прогуляться или пробежаться, если погода позволяет, и позаботиться о себе, потому что тело работает, если работает разум. Тело работает, когда работает разум».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 503

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом