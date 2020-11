4 ноя 2020



Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN



Шестого ноября TARJA перевыпустит рождественский альбом From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas):



CD1

"O Come, O Come, Emmanuel"

"Together"

"We Three Kings"

"Deck the Halls"

"Pie Jesu"

"Amazing Grace"

"O Tannenbaum"

"Have Yourself a Merry Little Christmas"

"God Rest Ye Merry Gentlemen"

"Feliz Navidad"

"What Child Is This"

"We Wish You a Merry Christmas"

"Sublime Gracia"

"Ô viens, Ô viens, Emmanuel"

"O Christmas Tree"

"Feliz Navidad" (Barbuda Relief and Recovery Charity Version)



CD 2 (Christmas Together: Live at Olomouc and Hradec Králové 2019)

"Sydämeeni Joulun Teen"

"What Child Is This"

"Tonttu"

"O Come, O Come, Emmanuel"

"Varpunen Jouluaamuna"

"You Would Have Loved This"

"Ave Maria" (Paolo Tosti)

"Ave Maria" (Michael Hoppé)

"Ave Maria" (Giulio Caccini)

"Ave Maria" (Tarja Turunen)

"Together"

"Have Yourself a Merry Little Christmas"

"The Christmas Song"

"Walking in the Air"

"Silent Night"



Фрагмент из этого релиза, композиция "Together", доступна для прослушивания ниже.

















