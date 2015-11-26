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Tarja Turunen

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Детали нового альбома TARJA TURUNEN



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Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen выпустит свой новый студийный альбом, получивший название "In The Raw", 30 августа на earMUSIC.

Как сообщается в пресс-релизе, слушатели могут ожидать оркестровые и хоровые партии, а также тяжёлые гитары и классический голос Tarja'и. В записи принимали гостевое участие Björn "Speed" Strid, Cristina Scabbia и Tommy Karevik.

Трек-лист альбома:

01. Dead Promises (with Björn "Speed" Strid)
02. Goodbye Stranger (with Cristina Scabbia)
03. Tears In Rain
04. Railroads
05. You And I
06. The Golden Chamber: Awaken / Loputon Yö / Alchemy
07. Spirits Of The Sea
08. Silent Masquerade (with Tommy Karevik)
09. Serene
10. Shadow Play



TARJA TURUNEN:






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ВоваУпоров


4 май 2019, 13:00		Это она где, в царстве Кракена?

Ухналь


4 май 2019, 13:38		Мне кажется, что она похудела.

SS-ULTRA


4 май 2019, 14:24		Заценим.


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