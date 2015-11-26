Детали нового альбома TARJA TURUNEN

Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen выпустит свой новый студийный альбом, получивший название "In The Raw", 30 августа на earMUSIC.
Как сообщается в пресс-релизе, слушатели могут ожидать оркестровые и хоровые партии, а также тяжёлые гитары и классический голос Tarja'и. В записи принимали гостевое участие Björn "Speed" Strid, Cristina Scabbia и Tommy Karevik.
Трек-лист альбома:
01. Dead Promises (with Björn "Speed" Strid)
02. Goodbye Stranger (with Cristina Scabbia)
03. Tears In Rain
04. Railroads
05. You And I
06. The Golden Chamber: Awaken / Loputon Yö / Alchemy
07. Spirits Of The Sea
08. Silent Masquerade (with Tommy Karevik)
09. Serene
10. Shadow Play
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