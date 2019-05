сегодня



Детали нового альбома TARJA TURUNEN



Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen выпустит свой новый студийный альбом, получивший название "In The Raw", 30 августа на earMUSIC.



Как сообщается в пресс-релизе, слушатели могут ожидать оркестровые и хоровые партии, а также тяжёлые гитары и классический голос Tarja'и. В записи принимали гостевое участие Björn "Speed" Strid, Cristina Scabbia и Tommy Karevik.



Трек-лист альбома:



01. Dead Promises (with Björn "Speed" Strid)

02. Goodbye Stranger (with Cristina Scabbia)

03. Tears In Rain

04. Railroads

05. You And I

06. The Golden Chamber: Awaken / Loputon Yö / Alchemy

07. Spirits Of The Sea

08. Silent Masquerade (with Tommy Karevik)

09. Serene

10. Shadow Play



















