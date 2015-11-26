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TARJA TURUNEN : «Я горжусь временем в NIGHTWISH»



TARJA TURUNEN в недавнем интервью ответила на вопрос, лестно ли ей, что фанаты комплиментарно относятся к её времени в NIGHTWISH, и чувствует ли она какие-нибудь ограничения в ожиданиях поклонников, когда дело касается её сольного творчества:



«Вообще-то нет. Я не чувствую [никаких музыкальных ограничений], потому что я чувствую себя полностью свободной. Я свободна выражать себя сейчас лучше, чем когда-либо раньше.



Я с гордостью воспринимаю прошедшие годы с NIGHTWISH. Я очень горжусь своей работой и тем, что мы сделали вместе. Музыка всегда останется в истории, и меня совсем не беспокоит тот факт, что [NIGHTWISH до сих пор ассоциируются фанатами с моей карьерой].



Я очень горжусь своим началом в роке, это позволило продолжать в одиночку, подарило мне свободу самовыражения и возможность свободно парить и пробовать что-то другое.



Я вообще не чувствую такого давления со стороны моей аудитории. Я знаю, что каждый раз, когда я выпускаю свои записи, я бросаю им вызов своей музыкой, потому что это не самый распространённый вариант пластинок. Если вы послушаете мой последний альбом, там есть песни без ударных, без гитары и без бас-гитары. Только с симфоническим оркестром и моим голосом. И да — я делаю разные вещи, потому что я именно такая. Но фанаты, которые действительно знают меня, очень открытые люди, и они принимают меня такой, какая я есть.



И поэтому в музыке для меня нет ни границ, ни пределов, и мне плевать на это слово [смеётся]».













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