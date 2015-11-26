Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

2 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH

23 июл 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза TARJA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»



*
zoom
*
* *
TARJA TURUNEN в недавнем интервью ответила на вопрос, лестно ли ей, что фанаты комплиментарно относятся к её времени в NIGHTWISH, и чувствует ли она какие-нибудь ограничения в ожиданиях поклонников, когда дело касается её сольного творчества:

«Вообще-то нет. Я не чувствую [никаких музыкальных ограничений], потому что я чувствую себя полностью свободной. Я свободна выражать себя сейчас лучше, чем когда-либо раньше.

Я с гордостью воспринимаю прошедшие годы с NIGHTWISH. Я очень горжусь своей работой и тем, что мы сделали вместе. Музыка всегда останется в истории, и меня совсем не беспокоит тот факт, что [NIGHTWISH до сих пор ассоциируются фанатами с моей карьерой].

Я очень горжусь своим началом в роке, это позволило продолжать в одиночку, подарило мне свободу самовыражения и возможность свободно парить и пробовать что-то другое.

Я вообще не чувствую такого давления со стороны моей аудитории. Я знаю, что каждый раз, когда я выпускаю свои записи, я бросаю им вызов своей музыкой, потому что это не самый распространённый вариант пластинок. Если вы послушаете мой последний альбом, там есть песни без ударных, без гитары и без бас-гитары. Только с симфоническим оркестром и моим голосом. И да — я делаю разные вещи, потому что я именно такая. Но фанаты, которые действительно знают меня, очень открытые люди, и они принимают меня такой, какая я есть.

И поэтому в музыке для меня нет ни границ, ни пределов, и мне плевать на это слово [смеётся]».

TARJA TURUNEN:





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Gustaff


10 дек 2020, 15:56		Фото - 5 баллов)

SS-ULTRA


10 дек 2020, 20:01		Всё норм. Первые три альбома Найтвиш - супер.

Orthodox


10 дек 2020, 20:08		Gustaff, ага, напоминает пухлую тётку из Уральских пельменей))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 941

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом