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TARJA демонстрирует новый бокс-сет



TARJA опубликовала видео, в котором демонстрирует содержимое нового бокс-сета From Spirits And Ghosts, включающего в себя альбом в диджипаке, комикс, три рождественских украшения и пять открыток.















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