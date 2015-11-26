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Tarja Turunen

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14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

2 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH

23 июл 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза TARJA

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер TARJA

14 июл 2018 : 		 Видео из нового концертного альбома TARJA

12 июл 2018 : 		 Новый видеотрейлер к предстоящему релизу TARJA

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

15 июн 2018 : 		 Тизер нового релиза TARJA

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

8 июн 2018 : 		 Тема из фильма о Джеймсе Бонде от TARJA

3 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

29 май 2018 : 		 Отрывок из нового релиза TARJA

28 май 2018 : 		 Новый релиз TARJA выйдет в июле

18 дек 2017 : 		 TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA

7 дек 2017 : 		 Новое видео TARJA

19 ноя 2017 : 		 Новое видео TARJA

7 окт 2017 : 		 Новое видео TARJA

22 сен 2017 : 		 Новый альбом TARJA выйдет осенью

23 июн 2017 : 		 Новое видео TARJA

15 июн 2017 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась к TARJA

13 янв 2017 : 		 TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
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TARJA демонстрирует новый бокс-сет



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TARJA опубликовала видео, в котором демонстрирует содержимое нового бокс-сета From Spirits And Ghosts, включающего в себя альбом в диджипаке, комикс, три рождественских украшения и пять открыток.

TARJA Unboxes From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas) Limited Box Set; Video






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