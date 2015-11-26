Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 81
*Новое видео RAMMSTEIN 47
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 47
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 46
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

2 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH

23 июл 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза TARJA

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер TARJA

14 июл 2018 : 		 Видео из нового концертного альбома TARJA

12 июл 2018 : 		 Новый видеотрейлер к предстоящему релизу TARJA

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

15 июн 2018 : 		 Тизер нового релиза TARJA

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

8 июн 2018 : 		 Тема из фильма о Джеймсе Бонде от TARJA

3 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

29 май 2018 : 		 Отрывок из нового релиза TARJA

28 май 2018 : 		 Новый релиз TARJA выйдет в июле

18 дек 2017 : 		 TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA

7 дек 2017 : 		 Новое видео TARJA

19 ноя 2017 : 		 Новое видео TARJA

7 окт 2017 : 		 Новое видео TARJA

22 сен 2017 : 		 Новый альбом TARJA выйдет осенью

23 июн 2017 : 		 Новое видео TARJA

15 июн 2017 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась к TARJA
Показать далее
| - |
|||| 30 апр 2019

Новый сингл TARJA TURUNEN



*
zoom
*
* *
Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen опубликовала официальное видео с текстом на новую песню "Dead Promises". Трек взят из её предстоящего студийного альбома "In The Raw", который должен выйти в течение этого года на earMUSIC.

«Мне очень нравится, как звучит гитара: напористо, — говорит Tarja. — Если я мощно пою, мне нужно, чтобы мне вторило что-то мощное, чтобы я не чувствовала себя в одиночестве».

В работе над одной песней из нового альбома принял участие вокалист Björn "Speed" Strid из SOILWORK.

Подробности о новом альбоме, включая дату выхода, формат и информацию о предзаказах появятся 3 мая, когда сингл "Dead Promises" станет доступен для скачивания и прослушивания.



Former NIGHTWISH Singer TARJA TURUNEN Returns With




Like!+4Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Stumme_worte


30 апр 2019, 22:16		Неожиданно приятно. Лучше, чем большая часть предыдущего материала

kircore


1 май 2019, 01:05		Отвратительно.

Oloir


1 май 2019, 02:02		За более чем 12 лет так и не найти своего стиля, звучания, своей музыки, имея при этом колоссальный опыт и громкое имя... Талант, ничего не скажешь.

Как же трек звучит старомодно, пошло, заезженно. АААААААААААА.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1011

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом