30 апр 2019



Новый сингл TARJA TURUNEN



Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen опубликовала официальное видео с текстом на новую песню "Dead Promises". Трек взят из её предстоящего студийного альбома "In The Raw", который должен выйти в течение этого года на earMUSIC.



«Мне очень нравится, как звучит гитара: напористо, — говорит Tarja. — Если я мощно пою, мне нужно, чтобы мне вторило что-то мощное, чтобы я не чувствовала себя в одиночестве».



В работе над одной песней из нового альбома принял участие вокалист Björn "Speed" Strid из SOILWORK.



Подробности о новом альбоме, включая дату выхода, формат и информацию о предзаказах появятся 3 мая, когда сингл "Dead Promises" станет доступен для скачивания и прослушивания.















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