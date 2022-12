сегодня



Награды TARJA TURUNEN



Выпустив неделю назад сборник лучших треков, TARJA TURUNEN была удостоена шести наград Impala за продажу 250 000 копий таких релизов как Beauty And The Beat, Act II, Luna Park Ride, The Shadow Self, In The Raw и From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas). По этому случаю был также опубликован концертный клип на "Innocence."







