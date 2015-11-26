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Tarja Turunen

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29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA
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TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS



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OUTLANDERS, новый проект Tarja Turunen (NIGHTWISH) и пионера EDM Torsten'a Stenzel'a, выпустит новую песню, "Closer To The Sky", 26 ноября на earMUSIC. Далее будет выпущено восемь композиций, в каждой из которой в качестве особого гостя будут задействованы знаменитые гитаристы — Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron "Bumblefoot" Thal, Vernon Reid и Marty Friedman.

TARJA TURUNEN Teams Up With German Electronic Dance Producer TORSTEN STENZEL On OUTLANDERS Project



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