TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

OUTLANDERS, новый проект Tarja Turunen (NIGHTWISH) и пионера EDM Torsten'a Stenzel'a, выпустит новую песню, "Closer To The Sky", 26 ноября на earMUSIC. Далее будет выпущено восемь композиций, в каждой из которой в качестве особого гостя будут задействованы знаменитые гитаристы — Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron "Bumblefoot" Thal, Vernon Reid и Marty Friedman.
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