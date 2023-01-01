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*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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Tarja Turunen

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TARJA TURUNEN: «Время в NIGHTWISH подготовило меня к сольной карьере»



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TARJA TURUNEN в интервью Metal Roos ответила на вопрос, как время в NIGHTWISH подготовило её к сольной карьере:

«Конечно, в NIGHTWISH я получила знания и опыт путешествий, гастролей и умение справляться со всем этим безумием в качестве музыканта в туре. Но я должна заметить, что всё остальное — совсем по-другому. Быть в группе — это только одна сторона.

Я была вокалисткой в группе, и всё. Я отдавала свой голос, я отдавала своё лицо и свой образ. Мы вместе делали прекрасную музыку, но не более того. Как сольный артист я занимаюсь абсолютно всем. В том смысле, что я сама сочиняю песни. Я знаю, что в NIGHTWISH я не написала ни одной, я лишь сделала несколько вокальных аранжировок, и всё. Но дело в том, что мне пришлось учиться. Я должна была обрести уверенность в себе. Я должна была научиться доверять себе, своим инстинктам. Я должна была найти людей, с которыми можно работать. Вот это да. Так что всё очень изменилось. Сильно изменилось!»




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