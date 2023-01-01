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TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступят вместе



Бывшие участники NIGHTWISH Tarja Turunen и Marko "Marco" Hietala соберутся вместе для единственного концерта, который состоится восьмого июля в рамках Z7 Summer Nights, Pratteln, Швейцария.











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