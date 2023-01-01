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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 28
*XXV — бабка ягодка опять! 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Tarja Turunen

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10 апр 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступят вместе

25 мар 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

5 мар 2023 : 		 Новая композиция OUTLANDERS

15 янв 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

11 дек 2022 : 		 Награды TARJA TURUNEN

28 ноя 2022 : 		 TARJA TURUNEN о развитии

25 ноя 2022 : 		 Вскрытие от TARJA TURUNEN

8 ноя 2022 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

21 окт 2022 : 		 Новая песня TARJA TURUNEN

26 авг 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

29 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле OUTLANDERS

17 июн 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

22 апр 2022 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS

27 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии

18 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH

28 фев 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от OUTLANDERS

3 фев 2022 : 		 Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS

8 янв 2022 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»
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|||| сегодня

TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступят вместе



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Бывшие участники NIGHTWISH Tarja Turunen и Marko "Marco" Hietala соберутся вместе для единственного концерта, который состоится восьмого июля в рамках Z7 Summer Nights, Pratteln, Швейцария.






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