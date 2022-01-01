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TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии



Бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen рассказала бразильскому изданию Wikimetal о том, как она проводила время во время пандемии коронавируса:



«Сначала я пребывала в шоке. Когда всё это началось, было очень трудно понять, что происходит. И я не могла прикоснуться к своему роялю, который стоит здесь, рядом со мной, — сейчас я нахожусь в своей рабочей комнате. И в течение долгих месяцев я просто проходила мимо инструмента, не прикасаясь к нему. Это был тяжёлый удар — очень тяжело принять, что я больше не могу работать, моя работа запрещена, я не могу ей заниматься. Так что когда это колесо остановилось, я впервые за 25 лет или около того осталась без выступлений. Я была артисткой всю свою жизнь, и вот всё это исчезло. Поэтому очень трудно выйти из этого пузыря и начать быть продуктивной и воодушевлённой. Но я это сделала.

Вначале я боролась со Вселенной, а потом сказала: "Не нужно этого делать, потому что у тебя не получится. Ты всего лишь человек. Ты та, кто ты есть. Найди счастье внутри себя и найди счастье вокруг себя в том, что у тебя есть в данный момент". У меня есть моя прекрасная семья, моя прекрасная дочь, которой я не смогла стать хорошей матерью, в которой она действительно нуждалась долгое время, пока я была на гастролях. Я здесь и сейчас. Используйте это время. Поэтому было очень важно понять, что я могу быть счастлива и могу вдохновляться. Не то чтобы пандемия вдохновила меня, но тогда я увидела свет, увидела, что в жизни есть и хорошие вещи. И я начала заботиться о себе. Я была очень продуктивна — написала много новых песен. Нужно продолжать в том же духе».













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