сегодня



Новое видео TARJA TURUNEN



"Frosty The Snowman," новое видео TARJA TURUNEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dark Christmas, выходящего в ноябре:



"The First Noel"

"Frosty The Snowman"

"Holy Night"

"Dark Christmas"

"Jingle Bell Rock"

"White Christmas"

"All I Want For Christmas Is You"

"Wonderful Christmastime"

"Last Christmas"

"Jingle Bells"

"Rudolph The Red-Nosed Reindeer"

"Angels We Have Heard On High"







+0 -0



просмотров: 227