TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»



В новом интервью для Metal Musikast Tarja Turunen рассказала о том, как она объединила усилия со своим бывшим коллегой по группе NIGHTWISH Marko Hietala для исполнения кавер-версии "The Phantom Of The Opera" во время их концерта под открытым небом в июле 2023 года на фестивале Z7 Summer Nights в Праттельне, Швейцария. Tarja и Marko выступили на мероприятии с индивидуальными сетами, а исполнение главной темы из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера прозвучало во время части выступления Turunen. Tarja сказала:



«В прошлом году мне позвонил промоутер и предложил принять участие в одном фестивале в Швейцарии в июле, когда наступает европейское лето. А потом, когда я согласилась стать артисткой вечера, я узнала, что они также пригласили Marko и его группу выступить на том же фестивале. И я подумала: "Хм". И я отправил сообщение, что хочу связаться с Marko, потому что у меня больше не было его контактов, чтобы попросить его исполнить со мной "The Phantom Of The Opera" на моём шоу. И он ответил "да". И вот спустя 18 лет [смеётся] мы собирались спеть эту песню вместе. И это было очень волнительно. Это было очень красиво. Люди восприняли это очень эмоционально.



Мы уже встречались раньше — за несколько лет до этого мы пели в Финляндии, так что у нас был подобный опыт. Мы были в хороших отношениях, так сказать, но спеть "The Phantom Of The Opera" вместе после стольких лет было просто потрясающе. Так что мы сделали это дважды — в Швейцарии и Финляндии. И теперь мы собираемся сделать это и многое другое [смеётся] в Бразилии во время нашего предстоящего совместного тура».



Tarja также рассказала о своей дружбе с Marko:



«Это новые отношения с ним, потому что он уже не тот человек, каким был в группе. Он сильно изменился, прошло много лет. Я сама изменился. Жизнь изменила нас. Так что это новые отношения, скажем так. И я была очень рад узнать его получше после стольких лет».







