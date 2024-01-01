Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 18
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
*IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был ... 13
*Новое видео BLAZE BAYLEY 12
*Барабанщик KREATOR исполняет 10
*CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN 10
*Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 18
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



21 фев 2024 : 		 TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»

24 дек 2023 : 		 TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году

29 ноя 2023 : 		 Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!

28 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим

21 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

20 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

19 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

18 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

16 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

15 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

12 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

11 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

10 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

10 ноя 2023 : 		 TARJA TURUNEN: «Время в NIGHTWISH подготовило меня к сольной карьере»

9 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

3 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

1 ноя 2023 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

6 сен 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в JOE SATRIANI

1 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

30 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в RAMMSTEIN

24 авг 2023 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

21 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH

15 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в AVENGED SEVENFOLD

12 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN пытается в SLIPKNOT

7 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN исполняет GARY MOORE

28 июл 2023 : 		 Кавер-версия METALLICA от TARJA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»



zoom
В новом интервью для Metal Musikast Tarja Turunen рассказала о том, как она объединила усилия со своим бывшим коллегой по группе NIGHTWISH Marko Hietala для исполнения кавер-версии "The Phantom Of The Opera" во время их концерта под открытым небом в июле 2023 года на фестивале Z7 Summer Nights в Праттельне, Швейцария. Tarja и Marko выступили на мероприятии с индивидуальными сетами, а исполнение главной темы из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера прозвучало во время части выступления Turunen. Tarja сказала:

«В прошлом году мне позвонил промоутер и предложил принять участие в одном фестивале в Швейцарии в июле, когда наступает европейское лето. А потом, когда я согласилась стать артисткой вечера, я узнала, что они также пригласили Marko и его группу выступить на том же фестивале. И я подумала: "Хм". И я отправил сообщение, что хочу связаться с Marko, потому что у меня больше не было его контактов, чтобы попросить его исполнить со мной "The Phantom Of The Opera" на моём шоу. И он ответил "да". И вот спустя 18 лет [смеётся] мы собирались спеть эту песню вместе. И это было очень волнительно. Это было очень красиво. Люди восприняли это очень эмоционально.

Мы уже встречались раньше — за несколько лет до этого мы пели в Финляндии, так что у нас был подобный опыт. Мы были в хороших отношениях, так сказать, но спеть "The Phantom Of The Opera" вместе после стольких лет было просто потрясающе. Так что мы сделали это дважды — в Швейцарии и Финляндии. И теперь мы собираемся сделать это и многое другое [смеётся] в Бразилии во время нашего предстоящего совместного тура».

Tarja также рассказала о своей дружбе с Marko:

«Это новые отношения с ним, потому что он уже не тот человек, каким был в группе. Он сильно изменился, прошло много лет. Я сама изменился. Жизнь изменила нас. Так что это новые отношения, скажем так. И я была очень рад узнать его получше после стольких лет».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 570

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом