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Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS



"The Cruellest Goodbye" feat. Al Di Meola, новая композиция проекта OUTLANDERS, в состав которого входят Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH) и Torsten Stenzel, доступна для прослушивания ниже.

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