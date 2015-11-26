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Tarja Turunen

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3 фев 2022 : 		 Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS

8 янв 2022 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет
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Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS



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"The Cruellest Goodbye" feat. Al Di Meola, новая композиция проекта OUTLANDERS, в состав которого входят Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH) и Torsten Stenzel, доступна для прослушивания ниже.

TARJA TURUNEN & TORSTEN STENZEL's OUTLANDERS Release



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