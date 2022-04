сегодня



Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS



Проект OUTLANDERS представил видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE "World In My Eyes".



SIDE A:



World in my Eyes (Feat. Vernon Reid)



SIDE B:

“Closer to the Sky” (Scot & Millfield Remix)











+0 -0



просмотров: 101