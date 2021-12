сегодня



TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию



TARJA TURUNEN в рамках промоушна новой книги "Singing In My Blood" ответила на вопрос, как справлялась с почти двумя годами без концертов:



«Должна сказать, что вначале было тяжело. Я получила удар — ментальный удар, а также физический удар от того, что не знала, что это, как долго нам нужно ждать, что это вообще такое. Но потом я поняла, что мне не нужно бороться со Вселенной — я просто один-единственный человек, и мне нужно снова найти вдохновение и найти свою музу. И я нашла её. И этот проект с книгой появился на самом деле в идеальное время, потому что он дал мне возможность по-настоящему задуматься о своей жизни, о том, что я пережила в своей жизни, и это было исцеление — серьёзно, это был процесс исцеления. Потом я поняла, что могу обратиться к своему пианино и начать писать новые песни. А потом, мало-помалу, всё начало возвращаться на круги своя — без концертов, ладно, я не могла быть выступающим артистом, но всё равно вновь ощутила себя артистом



Пение у меня в крови. С самого детства мне нравилось выступать... Но, не имея возможности выйти на сцену в 2020 году, я провела много времени, просматривая фотоальбомы, рассматривая все те счастливые эпизоды из детства, взросления и создания музыки, знакомства с моими поклонниками, путешествий по миру, записей и выступлений, веселья; эти воспоминания наполняют эту книгу.



В "Singing In My Blood" я рассказываю свою историю создания музыки и делюсь множеством личных фотографий. Это большая, более чем 200-страничная книга в твёрдом переплёте, наполненная фотографиями, которая выходит в двух версиях».













