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Tarja Turunen

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10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA
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|||| сегодня

TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию



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TARJA TURUNEN в рамках промоушна новой книги "Singing In My Blood" ответила на вопрос, как справлялась с почти двумя годами без концертов:

«Должна сказать, что вначале было тяжело. Я получила удар — ментальный удар, а также физический удар от того, что не знала, что это, как долго нам нужно ждать, что это вообще такое. Но потом я поняла, что мне не нужно бороться со Вселенной — я просто один-единственный человек, и мне нужно снова найти вдохновение и найти свою музу. И я нашла её. И этот проект с книгой появился на самом деле в идеальное время, потому что он дал мне возможность по-настоящему задуматься о своей жизни, о том, что я пережила в своей жизни, и это было исцеление — серьёзно, это был процесс исцеления. Потом я поняла, что могу обратиться к своему пианино и начать писать новые песни. А потом, мало-помалу, всё начало возвращаться на круги своя — без концертов, ладно, я не могла быть выступающим артистом, но всё равно вновь ощутила себя артистом

Пение у меня в крови. С самого детства мне нравилось выступать... Но, не имея возможности выйти на сцену в 2020 году, я провела много времени, просматривая фотоальбомы, рассматривая все те счастливые эпизоды из детства, взросления и создания музыки, знакомства с моими поклонниками, путешествий по миру, записей и выступлений, веселья; эти воспоминания наполняют эту книгу.

В "Singing In My Blood" я рассказываю свою историю создания музыки и делюсь множеством личных фотографий. Это большая, более чем 200-страничная книга в твёрдом переплёте, наполненная фотографиями, которая выходит в двух версиях».

TARJA TURUNEN On Living Through The Pandemic:





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