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Tarja Turunen

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TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим



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TARJA TURUNEN в интервью Chaoszine ответила на вопрос о том, какие ощущения она испытывала перед выходом на сцену с Marko "Marco" Hietala:

«Должна сказать, что, конечно, я нервничала. Думаю, он тоже нервничал, встречаясь со мной, но мы оба были очень рады вернуться на сцену и спеть эту песню. Впервые мы спели "Phantom Of The Opera" в Швейцарии. Затем мы поехали в Финляндию, чтобы исполнить ее снова, и провели там совместное шоу - он со своей группой, а я со своей. Вау. Это были чистейшие эмоции. Я полагаю, это было очень красиво, но мне было как-то... Я словно испытала что-то вроде "я обрела умиротворение". Чувство было великолепным. Я думаю, что для Marko это было даже сильнее, потому что я увидела его стоящим после концерта, когда я закончила свой сет, и он пришел почти в слезах, говоря, что это было очень важно. Мы воссоединились, и это здорово. Теперь я с нетерпением жду тура [с Marko] в Южной Америке в марте, и я уверена, что вы сможете услышать что-то еще. Да, вы обязательно что-то услышите!»




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