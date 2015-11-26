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TARJA TURUNEN : «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»



TARJA TURUNEN в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, почему в своей первой книге "Singing In My Blood" не стала затрагивать тему NIGHTWISH:



«NIGHTWISH были большой частью моей жизни. Почти девять лет я была частью группы. Я отдала группе свой голос, свою душу, своё лицо, свой имидж. А ещё она подарила мне весь мир рок-н-ролла, и я глубоко благодарна ей за это. И это всегда будет частью моей жизни. Но не так уж много людей знают, чем я занималась после NIGHTWISH — особенно здесь, в Финляндии; я думаю, это от недостатка информации. Люди знают, чем я занимаюсь за границей, но не здесь. И это было моим намерением — раскрыть эту часть моего пути и сосредоточиться на том, что я занималась сольной карьерой почти вдвое дольше, чем я была в группе».







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