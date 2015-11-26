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Tarja Turunen

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8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA
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TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»



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TARJA TURUNEN в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, почему в своей первой книге "Singing In My Blood" не стала затрагивать тему NIGHTWISH:

«NIGHTWISH были большой частью моей жизни. Почти девять лет я была частью группы. Я отдала группе свой голос, свою душу, своё лицо, свой имидж. А ещё она подарила мне весь мир рок-н-ролла, и я глубоко благодарна ей за это. И это всегда будет частью моей жизни. Но не так уж много людей знают, чем я занималась после NIGHTWISH — особенно здесь, в Финляндии; я думаю, это от недостатка информации. Люди знают, чем я занимаюсь за границей, но не здесь. И это было моим намерением — раскрыть эту часть моего пути и сосредоточиться на том, что я занималась сольной карьерой почти вдвое дольше, чем я была в группе».

TARJA TURUNEN: Why I Chose Not To Focus On NIGHTWISH In My








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


8 ноя 2021, 15:03		"Но не так уж много людей знают, чем я занималась после NIGHTWISH"

Да потому что это не особо кому то интересно. Посредственная певичка с раздутым ЧСВ


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