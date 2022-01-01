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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 12
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 12
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Tarja Turunen

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28 ноя 2022 : 		 TARJA TURUNEN о развитии

25 ноя 2022 : 		 Вскрытие от TARJA TURUNEN

8 ноя 2022 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

21 окт 2022 : 		 Новая песня TARJA TURUNEN

26 авг 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

29 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле OUTLANDERS

17 июн 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

22 апр 2022 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS

27 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии

18 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH

28 фев 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от OUTLANDERS

3 фев 2022 : 		 Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS

8 янв 2022 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом
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TARJA TURUNEN о развитии



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В рамках беседы с поклонниками, TARJA TURUNEN получила вопрос о постоянной эволюции и неповторимости каждого из ее альбомов:

«Каждый раз, когда я начинаю работать над новым альбомом, я сталкиваюсь с проблемой. Я сталкиваюсь с проблемой — или со многими проблемами, если честно. Самая большая из них заключается в том, что я ненавижу повторяться. То есть я отношусь к тем артистам, которые не любят повторений. Есть артисты, есть группы, которые нашли свой путь и звучание как одна песня, и они продолжают повторять ее из раза в раз, и это работает. А есть артисты, которые всегда развиваются, всегда прогрессируют, и я совершенно точно из их числа.

Мне не нравится повторяться, когда я пишу материал, когда я просто импровизирую, собираю вокруг себя идеи песен. А потом я возвращаюсь назад... В тот момент мне кажется, что все хорошо. 'О, это может стать хорошей песней'. И на следующий день я слушаю то, что записала, и говорю: "Черт возьми! Это снова звучит как "The Shadow Self" или "Silent Masquerade" или... Нет. Я ненавижу повторяться...

Да, это вызов. Но таков путь, которым я иду. И так во всем. Как человек, я тоже не хочу зацикливаться на своей жизни. Я хочу развиваться. Я хочу больше узнать о себе. Я хочу путешествовать. Я хочу многое увидеть. Я хочу учиться. Это для меня важно. Найти новые пути. Вдохновляться. Вот так выглядит моя жизнь».




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