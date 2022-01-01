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TARJA TURUNEN о развитии



В рамках беседы с поклонниками, TARJA TURUNEN получила вопрос о постоянной эволюции и неповторимости каждого из ее альбомов:



«Каждый раз, когда я начинаю работать над новым альбомом, я сталкиваюсь с проблемой. Я сталкиваюсь с проблемой — или со многими проблемами, если честно. Самая большая из них заключается в том, что я ненавижу повторяться. То есть я отношусь к тем артистам, которые не любят повторений. Есть артисты, есть группы, которые нашли свой путь и звучание как одна песня, и они продолжают повторять ее из раза в раз, и это работает. А есть артисты, которые всегда развиваются, всегда прогрессируют, и я совершенно точно из их числа.



Мне не нравится повторяться, когда я пишу материал, когда я просто импровизирую, собираю вокруг себя идеи песен. А потом я возвращаюсь назад... В тот момент мне кажется, что все хорошо. 'О, это может стать хорошей песней'. И на следующий день я слушаю то, что записала, и говорю: "Черт возьми! Это снова звучит как "The Shadow Self" или "Silent Masquerade" или... Нет. Я ненавижу повторяться...



Да, это вызов. Но таков путь, которым я иду. И так во всем. Как человек, я тоже не хочу зацикливаться на своей жизни. Я хочу развиваться. Я хочу больше узнать о себе. Я хочу путешествовать. Я хочу многое увидеть. Я хочу учиться. Это для меня важно. Найти новые пути. Вдохновляться. Вот так выглядит моя жизнь».







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