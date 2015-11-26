Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 87
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 51
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
*Умер Кен Хенсли 38
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 34
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA

27 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TARJA

9 авг 2019 : 		 Новое видео TARJA

28 июн 2019 : 		 Новое видео TARJA

4 май 2019 : 		 Детали нового альбома TARJA TURUNEN

30 апр 2019 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN

14 дек 2018 : 		 TARJA демонстрирует новый бокс-сет

17 окт 2018 : 		 TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»

28 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

16 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

13 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019

3 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA

2 авг 2018 : 		 TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH

23 июл 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза TARJA

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер TARJA

14 июл 2018 : 		 Видео из нового концертного альбома TARJA

12 июл 2018 : 		 Новый видеотрейлер к предстоящему релизу TARJA

23 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TARJA отыграет два концерта



*
zoom
*
* *
TARJA одиннадцатого и двенадцатого декабря проведет два онлайн-концерта в рамках “Christmas Together” — билеты доступны по этому адресу.

TARJA To Perform Two Special Christmas Together Livestream Shows



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 144

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом