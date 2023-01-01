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Tarja Turunen

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TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году



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В новом интервью Часу Бирну бывшая вокалистка NIGHTWISH Tarja Turunen рассказала о возможности выпуска её новой музыки:

«Я постоянно сочиняю новые песни, готовлю композиции для нового альбома, нового рок-альбома. Надеюсь, я закончу работу в январе-феврале следующего года, прежде чем снова начнутся гастроли, потому что в следующем году я буду много гастролировать. В марте я отправлюсь в тур с Marko Hietala из NIGHTWISH. Мы поедем в Южную Америку.

В Германии у меня состоится тур "Rock Meets Classic" вместе с ребятами из SUPERTRAMP, участниками ULTRAVOX, легендами — я отправляюсь с ними в тур в апреле. А в мае у меня будет самостоятельный тур в Мексике. А потом уже лето, летние фестивали и ещё гастроли в конце года. Так что предстоит много всего. Загрузка будет большой, но я надеюсь, что в следующем году мы выпустим альбом. Обязательно».




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