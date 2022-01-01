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*Новое видео IN FLAMES 27
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 22
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 14
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Tarja Turunen

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17 июн 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

22 апр 2022 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS

27 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии

18 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH

28 фев 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от OUTLANDERS

3 фев 2022 : 		 Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS

8 янв 2022 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»

12 ноя 2020 : 		 TARJA отыграет два концерта

4 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN

7 окт 2020 : 		 TARJA переиздает рождественский альбом

29 мар 2020 : 		 TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн

14 дек 2019 : 		 Видео с текстом от TARJA

17 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»

4 сен 2019 : 		 TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»

3 сен 2019 : 		 От TARJA уходит басист

28 авг 2019 : 		 Семплы нового альбома TARJA
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|||| сегодня

Новое видео OUTLANDERS



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OUTLANDERS опубликовали визуальный ряд к новому треку "The Sleeping Indian", в записи которого принимал участие JOE SATRIANI.




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