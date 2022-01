сегодня



TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS



OUTLANDERS, новый проект Tarja Turunen (NIGHTWISH) и пионера EDM Torsten'a Stenzel'a, выпустил новую песню, "Closer To The Sky", в записи которой принимал участие гитарист YES Trevor Rabin. Новый сингл, партии для которого записывал Al Di Meola, будет представлен 28 января и доступен на лимитированном виниле.



Трек-лист:



A Side:



"The Cruellest Goodbye"



B Side:



"The Cruellest Goodbye" (Rough Mix 2014)



















