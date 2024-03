сегодня



TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине



Видео с выступления TARJA TURUNEN And MARKO HIETALA, которые проводят "Living The Dream - The Hits Tour 2024", состоявшегося третьего марта в Teatro Vorterix, Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже:



01. Eye Of The Storm

02. Demons In You

03. Die Alive

04. Diva

05. Shadow Play

06. Dead To The World (NIGHTWISH song) (with Marco Hietala)

07. Dark Star (with Marco Hietala)

08. Left On Mars (with Marco Hietala)

09. Dead Promises (with Marco Hietala)

10. The Phantom Of The Opera (Andrew Lloyd Webber cover) (with Marco Hietala)

11. Wish I Had An Angel (NIGHTWISH song) (with Marco Hietala)

12. I Walk Alone

13. Victim Of Ritual



Encore:



14. Innocence

15. Until My Last Breath

16. Over The Hills And Far Away (Gary Moore cover) (with Marco Hietala)









