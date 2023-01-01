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*Новое видео METALLICA 75
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Tarja Turunen

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5 мар 2023 : 		 Новая композиция OUTLANDERS

15 янв 2023 : 		 Новое видео OUTLANDERS

11 дек 2022 : 		 Награды TARJA TURUNEN

28 ноя 2022 : 		 TARJA TURUNEN о развитии

25 ноя 2022 : 		 Вскрытие от TARJA TURUNEN

8 ноя 2022 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

21 окт 2022 : 		 Новая песня TARJA TURUNEN

26 авг 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

29 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле OUTLANDERS

17 июн 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

22 апр 2022 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS

27 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии

18 мар 2022 : 		 TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH

28 фев 2022 : 		 Новое видео OUTLANDERS

13 фев 2022 : 		 Видео с текстом от OUTLANDERS

3 фев 2022 : 		 Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS

8 янв 2022 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

10 дек 2021 : 		 TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию

8 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»

1 ноя 2021 : 		 TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году

29 окт 2021 : 		 TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS

21 июн 2021 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе

10 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео

10 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»

7 дек 2020 : 		 Встреча вокалисток NIGHTWISH

30 ноя 2020 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»
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Новая композиция OUTLANDERS



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"Echoes", новая песня Outlanders (Tarja Turunen and Torsten Stenzel), доступна для прослушивания ниже. Этот трек выпущен earMUSIC на 7'-виниле:

Side A:
"Echoes" (Feat. Jennifer Batten)

Side B:
"Echoes" (Original Demo 2008)

TARJA TURUNEN & TORSTEN STENZEL's OUTLANDERS Share New Track "Echoes" Feat. JENNIFER BATTEN; Audio




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