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Новая композиция OUTLANDERS



"Echoes", новая песня Outlanders (Tarja Turunen and Torsten Stenzel), доступна для прослушивания ниже. Этот трек выпущен earMUSIC на 7'-виниле:



Side A:

"Echoes" (Feat. Jennifer Batten)



Side B:

"Echoes" (Original Demo 2008)







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